Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der Landstraße 82 zwischen Bell und Ettringen

56745 Bell. Kreis Mayen-Kobl.z (ots) – Am Sonntag, 01.08.2021, 11.58 h, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 82 bei 56745 Bell (Landkreis Mayen-Koblenz). Ein 21-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler verlor im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und rutschte in den neben der Fahrbahn befindlichen Straßengraben. Dort geriet er kopfüber in einen neben der Fahrbahn befindlichen Sickerschacht mit Querdurchlass. Der Schacht war mit einem mehrere 100 kg – schweren Betonschachtdeckel nach oben gesichert. Nur durch eine technisch anspruchsvolle und sehr aufwendige Bergung durch die freiwilligen Feuerwehren Mendig und Bell konnte der schwerverletzte Kradfahrer geborgen werden. Nach notärztliche Versorgung an Unfallort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Landstraße 82 musste zwischen

Ettringen und Bell für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern sowie den Rettungs-/Bergungskräften für die sehr besonnene und professionelle Hilfeleistung.



