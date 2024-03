Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 412 im Bereich Nürburgring

Anzeige



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähiger Fahrzeugführer aus den Niederlanden mit seinem PKW die B 412 von Kempenich kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Offensichtlich übersah er die vor ihm verkehrsbedingt stehenden Fahrzeuge und fuhr auf den letzten stehenden PKW auf. Kollisionsbedingt wurde dieser PKW dann auf 3 weitere vor ihm stehende Fahrzeuge aufgeschoben. Der Beifahrer des Unfallverursachers wurde durch die vor Ort befindliche Feuerwehr aus dem PKW geborgen und mittels Rettungshubschrauber, mit schweren allerdings nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus geflogen. Weiterhin erlitt der Unfallverursacher selbst und die Fahrzeugführerin des letzten stehenden PKW leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der unfallverursachende Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (1,16 Promille) und Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An allen Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Insgesamt waren drei PKW nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Neben Kräften aus dem Polizeieinsatz anlässlich des Sondereinsatzes am Nürburgring war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei, sowie diverse Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften im Einsatz.

Die B 412 war im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. 1,5 Stunden in dem Bereich voll gesperrt.



