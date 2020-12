Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 20:30 Uhr

Es kam zur Kollision mit einem Linienbus, der jedoch ohne Fahrgäste unterwegs war. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden – ca. 20.000 Euro. Die Schadenshöhe am Linienbus wird auf 10.000 EUR eingeschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell