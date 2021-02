Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 262 zwischen Stadt Mayen und Mayen-Hausen

Es kam zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw.

Die Unfall-Pkw schleuderten mit hoher Geschwindigkeit gegen die Schutzplanken und verursachten ein Trümmerfeld bzw. Fahrbahnverschmutzung auf einer Strecke von mehreren hundert Metern. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

An der Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Durch umherfliegende Trümmerteile entstand geringer Sachschaden an einem auf der Fahrspur des Gegenverkehrs befindlichen Pkw.

Die B 262 war in zwischen Mayen und Mayen-Hausen (in Richtung Mendig) bis 16.05 h voll gesperrt. Auch an der BAB-Anschlussstelle Mayen/A 48 zur B 262 musste zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Das Unfallereignis erforderte den Einsatz von Kräften der Polizei Mayen/Autobahnpolizei Mendig/Feuerwehr Mayen/DRK sowie der Straßenmeisterei Mayen.



