Nachtragsmeldung: Vollsperrung der B 9 im Bereich der Nordeinfahrt nach schwerem Verkehrsunfall (19.08.2024 – 13:18 Uhr)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, 19.08.2024, musste die B9 in Remagen für rund vier Stunden voll gesperrt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 11:40 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer in der Ortslage Remagen die B9 in Fahrtrichtung Bonn. Hierbei kollidierte er im Bereich der Nordeinfahrt mit dem PKW VW Golf eines 85-jährigen Fahrzeugführers, welcher beabsichtigte von der Drususstraße kommend auf die B9 in Fahrtrichtung Koblenz abzubiegen.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Motorradfahrer, als auch der PKW-Fahrer jeweils schwer verletzt. Beide mussten nach notärztlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme, bei welcher auch ein Gutachter eingesetzt war, kam es aufgrund der dadurch notwendigen Vollsperrung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Remagen, die Freiwillige Feuerwehr Remagen, die Straßenmeisterei Sinzig, sowie der Rettungsdienst, u.a. mit einem Rettungshubschrauber.



