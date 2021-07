NACHTRAGSMELDUNG – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau befuhr die B257 aus Fahrtrichtung Ahrbrück in Fahrtrichtung Altenahr. Ausgangs einer lang gezogene Linkskurve überholte dieser mehrere vor ihm befindliche Fahrzeuge. Während des Überholvorganges verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad und kam in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dieser rutschte zuvor mehrere Meter auf der Fahrbahn und prallte gegen einen Bordstein.



Die schwer verletzte Person wurde nach einer ersten rettungsdienstlichen Behandlung mittels eines Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die erlittenen Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Bei dem Verkehrsunfall wurde kein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt oder geschädigt.



Die B257 musste für circa eine Stunde voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell