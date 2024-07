Nachtragsmeldung: -Verkehrsunfall L76 zw. Altenahr-Kreuzberg und Burgsahr -Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Anzeige

07.2024, 14:20 Uhr) berichten wir zum genannten Unfallereignis wie folgt nach:



Der unfallbeteiligte Motorradfahrer befuhr die L76 aus Richtung Kirchsahr kommend, in Richtung Altenahr. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seiner BMW auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Der 59-jährige Motorradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde durch den Anprall vom Wohnmobil abgewiesen und schleuderte in den Grünstreifen, wo er aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle verstarb.



Der Fahrer des Wohnmobils erlitt einen Schock.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.



Die L76 musste im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Nach Räumung der Unfallstelle und Abschluss der Ermittlungen vor Ort, wurde die Fahrbahn um 18:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell