--Nachtragsmeldung-- Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 52 bei Polch

Am Freitag den 09.08.2024, gegen 15:55 Uhr kam es auf der L 52 zwischen der Anschlussstelle Mayen (BAB 48) und Polch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden PKW und einem überholenden Motorradfahrer.

Hierbei wurde die 50-jährige PKW-Fahrerin leicht verletzt. Der 19-jährige Motorradfahrer aus der VG Maifeld wurde schwerverletzt. Dieser wurde durch den Rettungsdienst in das BWZK nach Koblenz verbracht. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen.



Im Einsatz befanden sich Kräfte der Polizei Mayen, der Freiwilligen Feuerwehr Polch und der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber.



Zeugen des Verkehrsunfalles werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.



