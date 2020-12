Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 20:40 Uhr

An der Einmündung K34 (Valwigerberg) übersah diese einen entgegenkommenden 64-jährigen Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen und kollidierte beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer.



Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.



An beiden Unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.



