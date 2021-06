Nachtragsmeldung -Schwerer Verkehrsunfall auf L113 zwischen Thür und Trimbs

Bei einem Überholmanöver wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein entgegenkommender Pkw übersehen. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zu einem seitlich versetzten Frontalzusammenstoß. Beide beteiligten Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt in Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Aufgrund des Unfalles war die L113 für ca. 1 Stunde für den weiteren Fahrzeugverkehr gesperrt.



Als wichtiger Verkehrsunfallzeuge möge sich der Fahrer des überholten Pkw mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen.



