Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 15:10 Uhr

Mayen

Nachtragsmeldung: Schneller Fahndungserfolg – gestohlenes Deko-Fahrrad sichergestellt

Das am 28.09.2020 entwendete Deko-Fahrrad konnte am heutigen Tag, aufgrund eine Zeugenhinweises bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung auf dem Presseportal in einem Vorgarten eines 39-jährigen Mannes aus Mayen sichergestellt werden.