Nachtragsmeldung – Brand Cochem-Sehl

Am heutigen Donnerstag, dem 13.12.2023, kam es gegen 11:25 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in Cochem-Sehl.

Brandort – Cochem-Sehl Foto: Polizeidirektion Mayen

Infolgedessen griff der Brand auf weitere Wohngebäude über, sodass insgesamt drei Gebäude beschädigt wurden. Ein Gebäude wurde derart in Mitleidenschaft gezogen, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden.

Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an und werden am Folgetag durch die Kriminalinspektion Mayen fortgeführt.



Aufgrund des Brandes wurde zwischenzeitlich die Ellererstraße in Cochem voll- sowie die Bundesstraße 49 teilweise gesperrt.



Im Einsatz waren neben den Feuerwehren Cochem, Klotten, Ernst und Bruttig-Fankel ebenfalls die Polizei Cochem, das DRK sowie das THW.



