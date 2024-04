Niederzissen

Nachtragsmeldung – Amokalarm an Realschule Plus Niederzissen war Fehlalarm

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am Donnerstag, den 21.03.2024, wurde gegen 12:25 Uhr, an der Realschule Plus in Niederzissen ein Amokalarm ausgelöst.