Am 05.11.2020 wurde die Polizeiinspektion Adenau um 18:26 Uhr durch die Rettungsleitstelle in Koblenz über einen Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW in der Hauptstraße in Boss informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Traktor, unterwegs in Fahrtrichtung Kelberg und der PKW, unterwegs in Fahrtrichtung Mayen, frontal miteinander zusammengestoßen waren. Durch den Aufprall wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt und im Anschluss in das Krankenhaus nach Daun verbracht. Der Fahrer des Traktors wurde leicht verletzt und konnte die Unfallstelle selbstständig verlassen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Hier dauern die Ermittlungen noch an. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hauptstraße in Boos für circa 90 Minuten voll gesperrt werden.



