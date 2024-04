Nachtrag zum Zeugenaufruf vom 03.04.2024, 13:54 Uhr

Anzeige



Über einen privaten Aufruf in den sozialen Medien bekam der Eigentümer ebenfalls den Standort seines Fahrzeugs durch Zeugen mitgeteilt. Zusammen mit der Polizei Adenau wurde festgestellt, dass das Quad an einen nahegelegenen Waldrand verbracht wurde, um mehrere Einzelteile an dem Fahrzeug abzubauen und zu entwenden.

Das Quad befindet sich wieder bei dem Eigentümer.

Die Polizei Adenau bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Hoff, POK



Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell