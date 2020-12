Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 21:10 Uhr

Ein 52-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Vordereifel befuhr mit seinem Auto gegen 18:25 Uhr die K21 aus Richtung Ettringen kommend in Fahrtrichtung Kottenheimer Weg, Mayen.

In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit einer im Gegenverkehr befindlichen 40-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Fahrzeuge trafen sich glücklicher Weise nur seitlich und nicht frontal. Der Verursacher wurde leicht, die 40-Jährige und ihr 6-jähriges Kind, welches sich mit im Fahrzeug befand, wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Alle drei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben zwei Rettungsfahrzeugen und Notarzt, war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz.



