Am Mittwoch den 11.11.2020, gegen 07.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 100 in Fahrtrichtung Landkern, bei dem eine Leichtkraftrad-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die Geschädigte befuhr zunächst die L 52 von Schöne Aussicht kommend und bog an der Einmündung nach rechts auf die L 100 in Fahrtrichtung Landkern ab. Hier kam ihr auf ihrer Fahrspur ein PKW entgegen, welcher offensichtlich zuvor einen Überholvorgang getätigt hatte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste die Geschädigte ihr Fahrzeug stark ab und kam hierbei zu Fall. Der entgegenkommende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen VW Golf mit MY-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cochem unter Tel. 02671/9840 in Verbindung zu setzen.



