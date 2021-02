Nach Unfall Führerschein weg

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer aus der VG Ulmen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 06.02.2021, gegen 23:20 Uhr auf der L100 zwischen Büchel und Leienkaul, im Martental. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Das Fahrzeug wurde an der Front beschädigt, die Leitpanke eingedellt.



