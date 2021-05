Nach Ausweichmanöver verunglückt – Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der K 25 zwischen Klotten und Wirfus, näher an Klotten zu einem Verkehrsunfall.

Ein 31 Jahre alter Mercedesfahrer will einem roten Kleinwagen ausgewichen sein und dadurch mit der dort befindlichen Wand kollidiert sein. Das Fahrzeug wurde erheblich an der rechten Seite beschädigt.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, 02671 9840, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671 9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell