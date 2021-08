Nach Ausweichmanöver gestürzt, Zeugen gesucht

Treis-Karden, L108, Lieg (ots) – Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Freitag, gegen 15:15 Uhr, die L 108 aus Richtung Treis-Karden in Richtung Lieg, als ihm in einer Linkskurve ein PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam.