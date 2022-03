Polizei Cochem

Mutmaßlicher Brandstifter ermittelt!

Nachdem es am 21.03. und am 24.03.2022 zu Bränden im Bereich Cochem und Ediger-Eller kam, bei denen ein Feldweg sowie im zweiten Fall eine Böschung und Teile eines Waldes in Brand gerieten, gelang es der Polizei Cochem einen Tatverdächtigen zu ermitteln.