Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 23:50 Uhr

Mutmaßliche Brandstiftung in Leimbach, OT Gilgenbach

Leimbach, OT Gilgenbach (ots) – ++ Presseerstmeldung ++ Am heutigen Abend, Freitag, den 20.11.2020, gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem erneuten polizeilichen Einsatz in Leimbach, OT Gilgenbach, wegen einer in Brand geratenen Garage in Wohnhausnähe sowie eines daneben parkend abgestellten Verkaufsfahrzeugs.