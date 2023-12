Bad Breisig

Mülltonnenbrand am Kindergarten „Wunderwelt“

Am Morgen des 20.11.2023 wurde die Polizei Remagen gegen 04:18 Uhr durch einen aufmerksamen Anwohner auf einen Mülltonnenbrand am Kindergarten „Wunderwelt“ in Bad Breisig aufmerksam gemacht.