Motorradunfall auf der B257

Adenau / Dümpelfeld (ots) – Am Mo., 29.03.2021, gg. 16:40 Uhr, ereignete sich auf der B257 bei Dümpelfeld ein schwerer Motoradunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überholten zwei Motorradfahrer auf gerader Strecke einen in Richtung Hönningen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren fuhr eines der Motorräder auf das vorausfahrende auf. Beide Motorradfahrer kamen zu Fall und lösten sich von ihren Maschinen. Die Motorräder schleuderten quer über die Fahrbahn. Eines der beiden Motorräder prallte anschließend frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, während das zweite Motorrad geringfügig an einen weiteren entgegenkommenden Pkw anprallte.



Die beiden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzten Motorradfahrer wurden mit Rettungshubschrauber bzw. Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Mit der Bergung der z.T. schwer beschädigten Fahrzeuge wurden mehrere Abschleppunternehmen beauftragt.

Wegen auslaufender Betriebsmittel befand sich die Straßenmeisterei Adenau zur Absicherung der Gefahrenstelle ebenfalls im Einsatz.



Nach zeitweiser Vollsperrung konnte die B257 gg. 18:15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell