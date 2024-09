Motorradunfall

Anzeige





In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer des Leichtkraftrades die Kontrolle und stürzte.

Es kam zum Zusammenstoß mit der Schutzplanke. Im Anschluss rutschten Fahrer und Sozia über den Asphalt und zogen sich diverse Schürfwunden zu. Beide trugen einen Schutzhelm aber keine Motorradkleidung. Zur weiteren Abklärung der genauen Verletzungen wurden beide in Krankenhäuser eingeliefert.



Ersten Ermittlungen zur Folge könnte die Unfallursache in einer nicht angepassten Geschwindigkeit und dem zu geringen Profil an Vorder- und Hinterrad liegen.



