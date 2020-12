Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 10:20 Uhr

Cochem

Motorradkontrolle auf der Panoramastraße

Am Sonntag, den 23.08.20, wurde in der Zeit von 10-15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Panoramastraße in Cochem durchgeführt.