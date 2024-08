Motorradfahrerin fuhr auf geparkten PKW.

Grafschaft. Esch (ots) – Eine 53-Motorradfahrerin aus NRW befuhr mit ihrem Krad die Schönbergstraße in Esch in Richtung B 257 (Haus Schönberg).

Anzeige

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf einen ordnungsgemäß geparkten PKW auf und verletzte sich dabei am Bein und Bauch, so dass sie ins Krankenhaus gefahren werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Am geparkten PKW wie auch am Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



PI Ahrweiler



Telefon: 02641 – 9740





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell