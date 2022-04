Mobile Wache

Am 05.05. findet die jährlich wiederkehrende bundesweite Aktion „mobil sicher leben“ statt.



Die PI Mayen betreibt an diesem Tag im Bereich des Einkaufszentrums „Vor Geisenach“ in Polch ein Sicherheitsmobil. Die dort eingesetzten Kollegen stehen Ihnen zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr zu den unterschiedlichsten Themen beratend zur Verfügung, sei es Einbruchschutz, Verkehrssicherheit von Fahrzeugen oder Beratung bei sonstigen anfallenden Fragen und Problemen.



