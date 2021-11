Mehrfache Sachbeschädigung durch Graffiti in der Ortslage Polch.

Im Zeitraum 26.11.2021 22:30 Uhr bis 27.11.2021 09:00 Uhr kam es in der Ortslage Polch zu mehreren Sachbeschädigungen.

Hierbei wurden durch unbekannte Täter mehrere Hauswände, Mauern und ähnliches in den Bereichen



Grabenstraße – Laßportstraße- Laßweg-Raiffeisenring-Buchenweg-Kleegarten- Friedhof



mit verschiedenfarbigen Graffiti beschädigt.



Bislang nicht bekannte Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Mayen.



Ebenso bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



