Grafschaft

Mehrfach Reifen durch einen Unbekannten zerstochen

Grafschaft. OT Ringen (ots) – Seit Mitte Dezember 2023 bis Anfang Februar 2024 wurden mehrfach Reifen an einem am Straßenrand geparkten PKW in der Kantenstraße unweit der Ahrtalstraße in Grafschaft – Ortsteil Ringen zerstochen.