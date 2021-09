Mehrere Lieferwagen aufgebrochen, Werkzeug gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 19.09.2019, brachen Unbekannte in drei Lieferwagen von Fluthelfern ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug.



Hierdurch entstand auch erheblicher Schaden an den Fahrzeugen, welche in der Ortslage Weibern, im Bereich der Bahnhofstraße, geparkt waren.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizei in Adenau unter der

02691-9250 entgegen.



