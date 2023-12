Mehrere geparkte PKW beschädigt

Sinzig Bad Bodendorf (ots) – In der Nacht von Samstag 11.11.2023 auf Freitag 12.11.2023 wurden in der Freiherr-von-Stein-Straße in Sinzig Bad Bodendorf 10 geparkte PKW durch unbekannte Täter beschädigt.