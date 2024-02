Mehrere Fahrzeuge im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen aufgebrochen

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Die überwiegenden Taten dürften in den Abend- / Nachtstunden stattgefunden haben, meistens in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Bahnhöfen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Täter mit der Bahn in Richtung Bonn entfernt haben.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter der Tel. 02642-93820 oder PIRemagen@Polizei.RLP.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



oder



Polizeiinspektion Remagen

Tel. 02642-9382-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell