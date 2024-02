Mehrere Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofes Sinzig aufgebrochen

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Insgesamt wurden sieben Pkws gewaltsam geöffnet, aus den Fahrzeugen konnten die Täter teilweise Bargeld, Werkzeuge und elektronische Geräte entwenden. Die erste Meldung ging gegen 05:55 Uhr bei der Polizei ein, so dass als Tatzeit in den frühen Morgenstunden zu vermuten ist. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofes, unter der B9 Brücke oder im Bereich der Eisenbahnstraße gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Täter mit der Bahn in Richtung Bonn entfernt haben. Sind in diesem Zusammenhang Personen in einem Zug in Richtung Bonn aufgefallen? Führten Personen ungewöhnliche Gegenstände mit?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen, Tel. 02642-93820



