Mehrere Diebstähle aus Pkw

In den meisten Fällen waren die geparkten Pkw wahrscheinlich unverschlossen, so dass der Täter „leichtes Spiel“ hatte. In einem Fall in Grafschaft-Leimersdorf schlug der Täter eine Seitenscheibe mit einem Stein ein und entwendete den Inhalt der in der Mittelkonsole offensichtlich liegenden Geldbörse. In fast allen Fällen wurde lediglich Bargeld gestohlen. Andere Gegenstände wie z.B. Werkzeug blieben zurück.



Hinweis zum Täter werden an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten.



