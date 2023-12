Mehrere Diebstähle aus meist unverschlossenen PKW

Symbolbild Foto: dpa

Der Schwerpunkt lag in den Gemeindeteilen Birresdorf und Leimersdorf.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte ein bislang unbekannter Täter durch die Ortslagen gezogen sein und ging die PKW-Türen der meist frei zugänglich abgestellten PKW an. In vier Fällen gelangte der Täter so in den Innenraum, konnte ihn durchsuchen und meist Bargeld oder andere Wertgegenstände entwenden. Nur in einem Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, weil eine Geldbörse sichtbar in der Mittelkonsole lag.

Es handelte sich bei den angegangenen PKW überwiegend um recht hochwertige Fahrzeuge, die zumeist mit Keyless-System ausgestattet waren. Ganz augenscheinlich wurden die PKW nach dem Verlassen nicht aktiv verschlossen, so dass der Täter die Türen einfach öffnen konnte. Aufbruchspuren waren in keinem der vier Fälle sichtbar.

Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass im PKW keine Wertgegenstände oder Bargeld aufbewahrt werden sollten.

Darüber hinaus sollten sich die Fahrzeugführer stets vergewissern, dass der PKW nach dem Verlassen abgeschlossen wird.



Die Polizei Ahrweiler such noch nach Hinweisen zu den Taten in Birresdorf und Leimersdorf.



