Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am 19.07. 2020 kam es in der Ortslage Mendig zu zwei kleineren Bränden, deren Brandursachen derzeit noch unklar sind.

Mendig (ots). Am 19.07.2020 kam es in der Ortslage Mendig zu zwei kleineren Bränden, deren Brandursachen derzeit noch unklar sind.



Gegen 17:01 h, brannten 2 Heuballen in der Fallerstraße und gegen 20:30 h brannte ein Gebüsch in der Friedrich-Ebert-Straße auf dem Gelände der Grundschule.



Beide Brandstellen konnten durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Mendig schnell abgelöscht werden. Größere Schäden entstanden nicht.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



