Mehr Handy- als Geschwindigkeitsverstöße

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

In einem Zeitraum von zwei Stunden konnten in einer Fahrtrichtung lediglich 3 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Der Schwerpunkt der Kontrolle verlagerte sich in dem Sinne, dass in den passierenden Fahrzeugen vier Fahrzeugführer saßen, die ein Mobiltelefon in der Hand hielten und nutzten.

Es wird noch einmal auf das Verbot der Aufnahme und Nutzung von mobilen Endgeräten hingewiesen. Die Handynutzer müssen nun mit einem Punkt in Flensburg und einem Bußgeld von 100 Euro rechnen.



