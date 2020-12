Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 21:10 Uhr

Mayen

Mayen – Verkehrsunfallflucht in der Bürresheimer Straße (Schaden: 4.000 Euro) – Zeugenaufruf

In der Nacht vom 14. auf den 15.09.2020, zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr, wurde ein in der Bürresheimer Straße in Mayen geparkter schwarzer Renault Megane durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt.