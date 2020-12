Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 14:50 Uhr

Mayen

Mayen – Verkehrsunfallflucht auf dem REWE – Parkplatz-Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 20.08.2020, zwischen 16:00 und 16:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Polcher Straße in Mayen in roter Seat Leon mit MY-Kennzeichen durch einen Unfall beschädigt.