Mayen – PKW Brand am ehem. Kloster Helgoland

Kloster Helgoland (Nettetal) in Mayen geparkter PKW aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

Es handelte sich um einen abgemeldeten Audi A3 (älteres Modell).

Durch den Vollbrand des PKW wurde überdies ein in unmittelbarer Nähe stehender Wohnwagen beschädigt.

Der durch den Brand verursachte Sachschaden dürfte im vierstelligen Euro-Bereich liegen. Der Brand wurde durch die Freiw. Feuerwehr der Stadt Mayen abgelöscht.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 8010 an die Polizei- oder Kriminalinspektion Mayen zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell