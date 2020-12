Mayen – LKW beschädigt Gehweg – Zeugenaufruf

Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 16:00 Uhr

Am Dienstag, den 08.09.2020, gegen 11:00 Uhr, wurde im Bereich Goethestraße/Ostbahnhofstraße in Mayen, gegenüber des Hotel/Restaurants „Jägerhof“, der Gehweg durch einen LKW beschädigt.

Und zwar fuhr der LKW (40 Tonner) verbotener Weise über den dortigen Gehweg, wodurch die Gehwegplatten beschädigt wurden. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Verursacher, ein weißer Sattelzug mit der Aufschrift „Blanko“, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Römerstraße. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.



