Mayen – Diebstahl Gartenzwerg

Mayen (ots). Von Samstag auf Sonntag (29.-30.05.2021) entwendeten unbekannte Täter einen ca. 100cm großen Gartenzwerg aus einem Vorgarten eines Anwesen in der Joignystraße.

Der Gartenzwerg wird wie folgt beschrieben:



– 100cm groß, sehr dick, rote Zipfelmütze, grüne Hose, schwarze

Schuhe. Zudem hält der Zwerg eine schwarze Laterne in der

rechten Hand.



Wer Hinweise zu der Tat oder dem neuen Aufenthaltsort des Zwerges geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel. 02651-8010)



