Mayen

Mayen – ausgehobene Kanaldeckel – Zeugenaufruf

In der Nacht zum Montag, den 07.09.2020, wurden mehrere Kanal- bzw. Gullideckel in der Kehriger Straße und Polcher Straße in Mayen durch einen oder mehrere unbekannte/n Täter ausgehoben.