Landwirt hilft festgefahrenem LKW-Fahrer

Die Polizei fand einen Sattelzug vor, welcher die K 35 aus Richtung Bruttig-Fankel kommend in Fahrtrichtung Treis-Karden befuhr. Bei einem Wendemanöver von der K 35 auf einen angrenzenden Wirtschaftsweg fuhr sich der 52-jährige polnische Fahrzeugführer in einem Feld fest und blockierte eine Fahrspur der Kreisstraße.



Durch einen hilfsbereiten in der Nähe wohnenden Landwirt konnte der Sattelzug auf den angrenzenden Wirtschaftsweg gezogen werden, sodass dieser seinen Wendevorgang abschließen und seine Fahrt fortsetzen konnte.



