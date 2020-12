Ein 12-jähriges Mädchen hatte in der Dachgeschoßwohnung,3. Etage, Essen zubereiten wollen, als ihr heißes Fett auf den Herd spritzte. Dadurch kam es zur Stichflamme und in der Folge zum Brand der Küche. Das allein in der Wohnung befindliche Mädchen verließ die Wohnung, alarmierte den Notruf und verständigte vor Verlassen des Hauses die im Erdgeschoß befindliche 8-köpfige Familie. Der Brand wurde von der FFW Bad Neuenahr-Ahrweiler gelöscht. Eine Ausweitung auf den Dachstuhl konnte jedoch nicht gänzlich verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 120.000 EUR.



