Korrektur Pressemeldung

Grafschaft. Bengen (ots) – Zu den beiden Verkehrsunfällen vom 07.03.22 und der entsprechenden Pressemeldung ist es in der Datenübermittlung zu einem Fehler gekommen.





Im Verkehrsunfall am „Deutschen Eck“ wurde irrtümlich ein Beifahrer erwähnt, der bei dem jungen Mann aus Richtung Kirschdaun im PKW gesessen habe.

Hierbei handelt es sich um einen Fehler.

Der junge Mann war allein in seinem PKW unterwegs.



