Kontrollmaßnahmen der Polizei und Ordnungsbehörden in den Wintersportgebieten wurden fortgeführt.

Auch am Wochenende, von Freitag, 22.01.2021 bis Sonntag, 24.01.2021, führte die hiesige Polizeiinspektion Adenau, in Absprache mit den Ordnungsbehörden entsprechende Kontrollmaßnahmen in den Wintersportgebieten des hiesigen Dienstgebietes durch. Neben der Einhaltung der aktuell geltenden Bestimmungen der Corona Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz, lag ein weiteres Hauptaugenmerk auch auf jene Verkehrsteilnehmer, die bereits in den vergangenen Wochen dadurch negativ auffielen, dass sie bei winterlichen Straßenverhältnissen den Bereich des Nürburgrings ausschließlich aus dem Grund aufsuchten, um dort Driftmanöver auf den Straßen mit ihren Fahrzeugen durchzuführen. Während am Samstag lediglich wenige Wintersportbegeisterte die hiesige Region aufsuchten, konnte festgestellt werden, dass nach dem Neuschnee in der Nacht von Samstag auf Sonntag, das Besucheraufkommen sonntags merklich erhöht war. Der Besucherandrang am vergangenen Wochenende dürfte jedoch nicht mit jenem der letzten Wochen zu vergleichen sein. Seitens der Ordnungsbehörden mussten aufgrund diverser Falschparker auf der L 10 mehrere Parkverstöße geahndet werden. Verstöße gegen die Bestimmungen der Corona Bekämpfungsverordnung konnten in den Wintersportgebieten hingegen nicht ausgemacht werden. Weiterhin konnten, trotz der anhaltenden Verkehrskontrollen der letzten Wochen, deren Durchführung darüber hinaus in den Medien von hiesiger Seite publiziert wurden, in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die zum Teil eine weite Anfahrt auf sich nahmen, um dem verkehrsschädlichen Driften im Bereich der Zufahrtsstraßen des Nürburgrings nachzugehen. Demzufolge konnten im Verlauf der Verkehrskontrollen mehrere driftende Fahrzeuge ausgemacht und deren Fahrzeugführer angehalten werden. Sämtliche festgestellten Drifter haben in der Folge mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg zu rechnen. Weiterhin erhalten die zuständigen Führerscheinstellen Mitteilungen über das disziplinlose Fahrverhalten der entsprechenden Fahrzeugführer.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691/925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell