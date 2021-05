Kontrollmaßnahmen der Polizei Adenau am gestrigen Feiertag, 13.05.2021

Hauptaugenmerk lag hierbei schwerpunktmäßig auf die illegale Veränderung von Fahrzeugen, hier insbesondere auch auf die Veränderung von Abgasanlagen an Motorrädern.

Im Rahmen dieser Kontrollen wurden im Dienstgebiet der Polizei Adenau folgende Sachverhalte geahndet:

Eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens mit einem nicht versicherten Fahrzeug.

Weiterhin wurden unter anderem neun Verstöße wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis festgestellt. Hierbei müssen die Verkehrsteilnehmer teilweise mit empfindlichen Bußgeldern rechnen und ihre Fahrzeuge umgehend wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand bringen.

Im Rahmen von einer einstündigen Lasermessung in der Ortslage Niederbaar wurden vier zu schnelle Verkehrsteilnehmer festgestellt, wobei einem Fahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot droht.



