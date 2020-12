Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 09:20 Uhr

Kletterunfall in der „Ettringer Lay“

Ettringen, Klettergebiet an der L82 (ots) – Ein 50-jähriger Mann aus der VG Mendig stürzte am 11.10.2020, gegen 15.45 h, in der Klettergrube „Ettringer Lay“ ca. 5 m in die Tiefe und verletzte sich hierbei schwer.